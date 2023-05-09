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Коммерсантъ FM
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В США признал вину первый обвиняемый по «закону Родченкова»

Американский врач Эрик Лира, обвиняемый в снабжении запрещенными препаратами как минимум двух спортсменов, признал вину. Он стал первым обвиняемым в соответствии с «законом Родченкова», который назван по имени бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Дэмиан Уильямс заявил, что признание господина Лиры «является переломным моментом для международного спорта». «Лира поставлял запрещенные вещества, улучшающие спортивные результаты, спортсменам-олимпийцам, которые хотели коррупционным путем получить конкурентное преимущество. Такие трусливые попытки подорвать целостность спорта подрывают цель Олимпийских игр: продемонстрировать спортивное мастерство на равных условиях»,— сказал он (цитата по ТАСС).

«Закон Родченкова» был принят в 2020 году тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Этот закон предоставил американским властям широчайшие полномочия на преследование лиц, причастных к распространению допинга. Максимальное предусмотренное законом наказание — десять лет тюремного заключения. Эрик Лира был арестован в январе 2022 года. У следствия есть сведения о том, что он предоставил допинг серебряной медалистке Игр-2008 по прыжкам в длину Блессинг Окагбаре.

Подробности — в материале «Ъ» «Американский натуропат».

Лаура Кеффер

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