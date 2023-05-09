В Ижевске возложили цветы к Вечному огню в честь Дня Победы

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, в столице Удмуртии традиционно начались с возложения цветов к Монументу боевой и трудовой славы. В церемонии приняли участие глава региона Александр Бречалов, председатель правительства республики Ярослав Семенов, руководитель Ижевска Олег Бекмеметьев, председатель республиканского парламента Владимир Невоструев.

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На мероприятии также присутствовали представители ветеранских и юношеских патриотических организаций.

Напомним, ранее с праздником Победы жителей поздравил глава Удмуртии Александр Бречалов. Он отметил, что 9 мая останется праздником, когда «мы одновременно празднуем торжество жизни и чтим память павших».