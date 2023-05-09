Глава Удмуртии выступил с поздравлением с Днем Победы

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил с Днем Победы ветеранов, тружеников тыла и жителей республики. Обращение опубликовано на странице руководителя региона во «ВКонтакте».

Господин Бречалов отметил, что почти 400 тыс. жителей Удмуртии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 21 человек стал полным кавалером Ордена Славы, 101 был удостоен высокого звания героя советского союза. «Этот день, 9 мая, наш народ навсегда вписал в историю человечества. Сегодня мы одновременно празднуем торжество жизни и чтим память павших»,— обратился глава региона к жителям.

«Последний год очень четко показал нам, что может произойти, если забыть уроки прошлого и ту цену, которую пришлось заплатить за победу над фашизмом. История повторяется, и мы видим, когда понадобилась помощь, наши мужчины не остались в стороне, а наши оборонные предприятия вновь работают в несколько смен, чтобы обеспечить Вооруженные силы России современной техникой. С главным праздником друзья! С днем Победы!»,— отметил глава Удмуртии.

Ранее с праздником Победы жителей региона поздравил министр промышленности и торговли региона Виктор Лашкарев, глава Ижевска Олег Бекмеметьев и ряд других представителей власти.