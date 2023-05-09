Синоптик Михаил Леус рассказал, когда на Кубани закончатся дожди

Затяжные дожди начнут ослабевать в среду, 10 мая, и будут постепенно прекращаться. Температура воздуха также начнет расти. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

«Сегодня в атмосфере над Кубанью продолжат господствовать холодные и влажные воздушные массы. В такой ситуации небо останется закрыто плотными облаками, пройдут дожди, временами ливневого характера, а температура воздуха окажется на 4-5 граусов ниже климатической нормы», — рассказал синоптик.

По данным специалиста, температура воздуха в среднем по региону не превысит +11…+13 градусов. Ветер северо-восточный 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что выше нормы.

Накануне региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае в связи с возможным повышением уровня воды в реках в ближайшие часы.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram