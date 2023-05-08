Штормовое предупреждение объявили на Кубани из-за подъема воды в реках

Региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Краснодарском крае в связи с возможным повышением уровня воды в реках в ближайшие часы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

«В период с 00:00 до 03:00 и до конца суток 9 мая местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20 м/с»,— предупреждают в ведомстве.

Реки могут выйти из берегов в юго-восточной части края (Отрадненский, Мостовской, Лабинский, Курганинский, Апшеронский, Усть-Лабинский районы). Кроме того, не исключается подъем уровня воды в реках Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район).

Наталья Решетняк

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