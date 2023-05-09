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На территории Свердловской области установился смог от пожаров

Из-за лесных пожаров на территории Свердловской области установился смог. По данным экологического мониторинга станциями министерства природных ресурсов, в период с 6:00 до 8:00 утра в Екатеринбурге было зафиксировано небольшое превышение разовых предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. В настоящее время концентрация снизилась и находится в границах предельно допустимых значений, сообщили в областной правительстве.

ГУ МЧС по региону рекомендовало жителям в ночные и утренние часы закрывать окна или завешать их мокрой тканью, употреблять больше жидкости, максимально ограничить курение.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным Урагидромета, 9-10 мая в Челябинской и Свердловской областях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4-5 класс горимости леса по региональной шкале). Напомним, в лесах Свердловской области установлен режим ЧС, на территории всего региона действует особый противопожарный режим.

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