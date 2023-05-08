Глава Минприроды РФ: в Свердловской области действуют семь серьезных очагов пожаров

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал о том, что в Свердловской области действуют семь серьезных очагов пожаров площадью 22 тыс. га. Его слова привел департамент информационной политики региона.

По информации главы Минприроды, 9 мая в Свердловской области ликвидируют пожары на площади 2 тыс. га. Локализовать планируют возгорания на площади 19 тыс. га. Причина возгораний — действия людей.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о проработке вопроса по ужесточению наказания — увеличению штрафов — за нарушение требований пожарной безопасности. Площадь лесных пожаров в регионе за сутки выросла на 64% — до 54 тыс. га.

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