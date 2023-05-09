Сербия предложила поправку в резолюцию Совета Европы о территориальной целостности

Сербские власти предложили внести изменения в проект резолюции Совета Европы о защите территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии, сообщил президент Александр Вучич. Белград предложил распространить эти слова не на три страны, а на все государства Совета Европы. Большинство стран Евросоюза признают независимость Косово от Сербии.

«Мы предложили поправку в резолюцию, в которой они нападают на Россию и говорится о защите территориальной целостности Украины, Грузии и Молдавии. В поправке мы добавили строчку "и всех остальных стран — членов Совета Европы", ничего больше»,— рассказал господин Вучич телеканалу Happy TV (цитата по ТАСС).

Президент Сербии примет решение об участии в саммите Совета Европы, который состоится 16–17 мая, в зависимости от того, будет ли принята поправка Белграда. «Тогда будет ясно, что у них нет никаких принципов»,— добавил господин Вучич.

Комитет министров в конце апреля большинством голосов принял просьбу Косово о членстве в Совете Европы. Запрос теперь направлен в Парламентскую ассамблею. Сербия в международных организациях голосовала за осуждение нарушения территориальной целостности Украины, однако Александр Вучич не исключал, что Белград изменит свою политику после решения по Косово. Он объяснял, что это не означает отказ Сербии от международного права или Устава ООН.

Леонид Уварчев