Йеллен: нет хороших опций на случай, если Конгресс не поднимет уровень госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен считает, что отказ Конгресса повышать уровень госдолга приведет к «финансовому хаосу» и «экономической катастрофе». По ее мнению, на этот случай есть ряд вариантов действий, но хороших среди них нет.

«Если Конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять некоторые решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами. Существуют различные опции, но хороших опций нет»,— сказала госпожа Йеллен CNBC.

Министр признала, что по госдолгу есть «очень большой разрыв» между позициями Джо Байдена и республиканцев. Однако, по ее мнению, выдвинутые требования по сокращению расходов являются «драконовскими». Республиканская партия сейчас контролирует Палату представителей Конгресса.

Госпожа Йеллен в начале мая направила спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти письмо, в котором предупредила, что отказ от увеличения госдолга приведет к негативным последствиям для всей мировой экономики.

Леонид Уварчев