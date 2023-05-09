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Белгородские ополченцы пожаловались Евгению Пригожину на слабую организацию теробороны

Пресс-служба руководителя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина опубликовала видео его разговора с ополченцами из Белгородской области в лагере подготовки ЧВК. На записи один из мужчин жалуется, что терборона не имеет особого статуса, позволяющего носить и применять оружие.

«В Белгороде реально много мужчин, готовых организоваться, но нам не дают этого сделать,- сказал второй. - Если можете помочь, сделайте что-то. Нас просто задолбили, люди трясутся. Надо делать безопасность». «Нам сейчас выдали удостоверения помощников дружинников, разработанные в счастливые советские годы, а полномочий никаких. Носить форму только»,- продолжил первый. «Плюс администрация не решает вопросы с работодателями, ребята сюда едут на свой страх и риск. Некоторых увольняют после того, как он един обучиться хоть чему-нибудь»,- добавил третий. Господин Пригожин согласился с доводами ополченцев и пожелал им успешного обучения.

В апреле на встрече с президентом Владимиром Путиным сенатор Андрей Турчак заявил, что бойцам добровольных народных дружин (есть в Курской, Белгородской и ряде других областей) нужно дать право на применения оружия.

Владимир Зоркий

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