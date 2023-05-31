Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Люблю интуитивное творчество»

Эрик Жиру, Through the Looking Glass

Когда часам нужно необыкновенное выражение лица, идут к Эрику Жиру. Архитектор по образованию, он уже почти четверть века пишет групповой портрет швейцарского часового производства. Жиру ценит работу с теми марками, где выступает не декоратором, а полноправным соавтором. Его дизайнерская мастерская Through the Looking Glass создана в 1998 году, и с тех пор он один из главных персонажей часового Зазеркалья.

Часовщик и владелец дизайнерской мастерской Through the Looking Glass Эрик Жиру

Часовщик и владелец дизайнерской мастерской Through the Looking Glass Эрик Жиру

Фото: Johann Saut

Часовщик и владелец дизайнерской мастерской Through the Looking Glass Эрик Жиру

Фото: Johann Saut

— Львиная доля швейцарских часов уходит на экспорт. Значит, для международной аудитории это вы определяете облик швейцарской часовой промышленности. Замечаете ли вы это?

— Иногда. Например, в Бразилии в автобусе я увидел на руке у мужчины часы, которые я рисовал для Tissot в самом начале моей карьеры. «Смотри! Смотри! Эти часы сделал я»,— сказал я подруге. В другой раз, в Индии, на развале фальшивых часов я встретил множество вольных копий моих работ.

— Понимают ли заказчики, насколько важна ваша работа?

— Мне не на что жаловаться. За 25 лет я поработал более чем для 80 марок и у меня мало плохих воспоминаний. Одни зовут поучаствовать в проекте, другие просто покупают услугу. Часто большие марки, которым надо бы быть жадными и заносчивыми, ведут себя очень по-дружески, а в маленьких марках всем заправляют зануды. Но у меня есть привилегия — не иметь дело с людьми, которые мне не нравятся.

— Вам приходится объяснять клиентам, что они хотят на самом деле?

— Бывает, что заказ неполон или противоречив. Я не жду слишком многого от первоначального брифа. Самое главное — как можно быстрее уйти подальше от слов, где все мастера, к образам, которыми занимаюсь я.

Предыдущая фотография
Charles Zuber Perfos

Charles Zuber Perfos

Фото: Charles Zuber

Charles Zuber Perfos

Charles Zuber Perfos

Фото: Charles Zuber

Следующая фотография
1 / 2

Charles Zuber Perfos

Фото: Charles Zuber

Charles Zuber Perfos

Фото: Charles Zuber

— И как выглядит процесс?

— Люблю интуитивное творчество, когда мы идем от идеи, самой общей, а потом собираемся за рабочим столом. Сразу появляются детали, советы приходят от людей, с которыми я встречаюсь. У них другая специальность и другие идеи. Я покинул архитектуру, потому что не очень-то любил маленький мирок, где архитектор общается только с архитектором.

— Заказчики не считают, что они лучше понимают в дизайне, чем вы?

— Я работаю для заказчиков. Мой проект должен им понравиться. Но будущие часы даже не для них, не для директоров марок, а для клиентов, которые будут их носить.

— Ваши проекты такие разные. Как искусствоведы будущего поймут, что все их придумали вы?

— Я как хамелеон, действую в зависимости от марок, от моделей. За время моей карьеры были проекты совершенно разные, прямо противоположные, я считаю это более правильным. Мой ход мыслей обычно одинаков, но «авторский стиль» мне кажется скучным.

— На нынешнем Watches & Wonders спроектированные вами часы показала молодая марка Charles Zuber. Вы дали им интересный, сильный образ. Даже слишком яркий. Им теперь всегда придется быть именно такими?

— Я проектировал эти часы в 2016–2018 годах, и мне было интересно взглянуть на салоне, к чему пришел наш общий проект пятилетней давности. Приятная работа и удачные партнеры. Часы узнаваемы, но при этом я легко представляю, как они смогут развиваться, меняться и совершенствоваться дальше.

Эскиз часов Charles Zube

Эскиз часов Charles Zube

Фото: Charles Zuber

Эскиз часов Charles Zube

Фото: Charles Zuber

— Большая часть ваших наград связана с работой на марку Максимилиана Бюссера MB&F. Вы с ним идеальная пара?

— С Максом мы встретились еще тогда, когда он работал для Harry Winston. Он подарил мне настоящий шанс, и с тех пор мы восемнадцать лет сотрудничаем и не теряем друг друга из вида. При этом каждый остается на своем месте, каждый занимается своим делом. Я мог бы работать только для MB&F, но Макс меня постоянно подталкивал к тому, чтобы не зацикливаться на одной марке, даже такой интересной и многоликой, он говорил, что надо заниматься разными проектами с разными людьми.

— Как раз для Harry Winston вы вместе с талантливейшим часовщиком Жан-Марком Видеррехтом сделали Opus 9, где работу дизайнера и часового инженера не разделить.

— Хорошо работать, когда каждый на своем месте. Видеррехт хотел часы более плоские, а я уговорил его увеличить корпус и изогнуть стекло, чтобы было больше света, и Жан-Марк согласился, что так будет гораздо лучше. Мы славно сотрудничали тогда. Никогда я не приду к часовщику объяснять, как и что должно быть в механизме, но всегда рад помочь в том, что знаю я.

— Каждому ли часовщику нужен дизайнер? Приведу пример вашего кумира Франсуа-Поля Журна и его часов.

M.A.D.1 Red. Премия Challenge на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2022

M.A.D.1 Red. Премия Challenge на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2022

Фото: MB&F

M.A.D.1 Red. Премия Challenge на Grand Prix d’Horlogerie de Geneve 2022

Фото: MB&F

— Это один из редких часовщиков, имеющих вкус к дизайну. Он не учился в художественном университете, но его часы совершенны не только с точки зрения механики, но и с точки зрения элегантности. Его F.P.Journe Chronometre Bleu — одни из самых прекрасных часов, вышедших за последние годы. Франсуа-Поль — исключение, которое подтверждает правило.

Беседовал Алексей Тарханов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...