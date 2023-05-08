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На улицы Краснодара вышли 16 единиц спецтехники для ликвидации подтоплений

На дорогах Краснодара работает 16 единиц спецтехники, которая устраняет локальные подтопления, вызванные продолжающимся дождем. Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Со ссылкой на прогноз синоптиков власти сообщают, что выпадение осадков сохранится до конца суток и продолжится во вторник. Спецтехнику направляют по поступающим от горожан заявкам, а также на участки, где наиболее часто возникают подтопления. При необходимости ее количество может быть увеличено до 22 единиц.

За ситуацией круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, городского департамента транспорта и ЕДДС.

Ранее краснодарские синоптики сообщили, что 9 мая на Кубани ожидаются дожди.

Михаил Волкодав

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