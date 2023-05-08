На улицы Краснодара вышли 16 единиц спецтехники для ликвидации подтоплений

На дорогах Краснодара работает 16 единиц спецтехники, которая устраняет локальные подтопления, вызванные продолжающимся дождем. Об этом сообщает мэрия кубанской столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Со ссылкой на прогноз синоптиков власти сообщают, что выпадение осадков сохранится до конца суток и продолжится во вторник. Спецтехнику направляют по поступающим от горожан заявкам, а также на участки, где наиболее часто возникают подтопления. При необходимости ее количество может быть увеличено до 22 единиц.

За ситуацией круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта, городского департамента транспорта и ЕДДС.

Ранее краснодарские синоптики сообщили, что 9 мая на Кубани ожидаются дожди.

Михаил Волкодав

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