В День Победы на Кубани ожидаются дожди

В День Победы в Краснодарском крае временами будет идти дождь, местами – сильный. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (КЦГМС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pixabay Фото: Pixabay

Как отмечают синоптики, 9 мая погодные условия в регионе продолжат находиться под влиянием фронтальных разделов циклона. В крае ожидается облачная погода, ночью и утром в отдельных районах – туман.

Ветер по прогнозу будет северо-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-14 м/с, на Азовском побережье – 15-18 м/с. Ночью температура воздуха будет опускаться до +5 градусов Цельсия, днем будет достигать +15 градусов Цельсия.

Михаил Волкодав

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