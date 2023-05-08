Основатель центра реабилитации животных планирует открыть альпака-ферму под Екатеринбургом

Основатель реабилитационного центра для диких животных «Альфа» (Свердловская область) Кирилл Потапов планирует открыть на базе организации ферму с альпаками, рассказал он 66.ru. Особенностью фермы станет альпакотерапия (направление зоотерапии).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

Организация приобрела двух первых альпак и двух черноносых валлийских овец. «Первых я купил в Подмосковье. Их очень сложно найти, особенно сейчас, и они очень дорогие — от 700 тыс. руб. Мы будем покупать животных постепенно»,— пояснил Кирилл Потапов.

Предполагается, что проект заработает через два года. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом за 240 млн рублей продают эко-ферму с медведями, кабанами и оленями. Общая территория хозяйства составляет 209,5 га.

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