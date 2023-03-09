Под Екатеринбургом за 240 млн рублей продают эко-ферму с медведями, кабанами и оленями

В Свердловской области в 120 км от Екатеринбурга (рядом с поселком Октябрьский) на продажу выставили эко-ферму с усадьбами за 240 млн руб. Как указано в объявлении общая территория хозяйства составляет 209.5 га.

На территории находится большая усадьба, 10 гостевых домов. На ферме содержатся пятнистые олени, благородные олени маралы, горные бараны, медведи, волки, кабаны, лошади. «Уникальное место расположения, вдали от трасс и населенных пунктов, тишина, лес, нетронутая природа, горный ландшафт. В окрестности обитает все разнообразие диких животных: медведь, лось, заяц, волк, рысь, лиса, глухарь, в речках — хариус. Для любителей охота и рыбалка. Возможен выкуп прилегающих охотугодий, охотхозяйства», — указано в объявлении.

Как ранее писал портал Е1, ферму уже выставлял на продажу за 90 млн руб.

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