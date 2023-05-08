СК возбудил уголовное дело по факту смерти 9-летнего мальчика после посещения врачей в Петербурге

Следственный отдел по Колпинскому району ГСУ СК России по Петербургу возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ранее мальчика посещала скорая помощь, рассказали 8 мая в пресс-службе СК.

По версии следствия, 6 мая в квартире в Колпино было обнаружено тело 9-летнего мальчика. Предварительно, школьник умер после жалоб на острые боли в животе. До этого к ребенку несколько раз приезжали врачи скорой помощи, однако его не госпитализировали.

В Смольном утверждают, что мать ребенка «категорически отказалась» от госпитализации ребенка. При этом, как пишет «Фонтанка», врачи сами рекомендовали оставаться на домашнем лечении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что глава СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти ребенка в Колпино.

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