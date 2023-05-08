Глава СК Бастрыкин поручил провести проверку по факту смерти 10-летнего ребенка в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ГСУ СК России по Петербургу провести проверку из-за смерти 10-летнего мальчика после визита скорой помощи. Об этом вечером 7 мая сообщили в пресс-службе СК.

По предварительной информации, к 10-летнему мальчику с сильными болями в животе в квартиру в Колпино несколько раз приезжали сотрудники скорой помощи. Они не госпитализировали его, и позже школьник скончался.

В Смольном утверждают, что мать ребенка «категорически отказалась» от госпитализации ребенка. При этом, как пишет «Фонтанка», врачи сами рекомендовали оставаться на домашнем лечении.

Городское управление СК должно установить все обстоятельства произошедшего и представить доклад о доследственной проверке главе СК Бастрыкину.

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