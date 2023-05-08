Режим ЧС введен в Омской области из-за природных пожаров

На территории Омской области введен режим ЧС. Соответствующее решение было принято 8 мая на оперативном штабе, который проводился из-за природных пожаров, сообщил врио губернатора региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Он добавил, что с 9 мая и до особого распоряжения в области также вводится полный запрет на охоту в 11 северных районах: Большереченском, Большеуковском, Знаменском, Колосовском, Крутинском, Муромцевском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Тюкалинском и Усть-Ишимском.

«В Омской области сейчас складывается крайне пожароопасная и напряженная обстановка, которая осложняется жаркой погодой, высокой ветровой нагрузкой и отсутствием осадков. В зоне особого риска находится северная и центральная часть области. Главам районов поручил усилить ежедневный мониторинг обстановки, связанной с пожарами, а также организовать работу по информированию населения», – написал врио губернатора. Он также поручил министерству финансов региона рассмотреть вопрос о возможности выделения средств на поддержку муниципальных районов при тушении пожаров и приобретение необходимой спецтехники.

С апреля в Омской области действовал особый противопожарный режим. Как сообщалось, 7 мая в Омской области из-за распространения природного пожара сгорели три жилых дома и девять построек в деревне Шкуново Тарского района. По данным правоохранительных органов, огонь перекинулся через минерализованные полосы на населенный пункт из-за порывистого ветра. По факту уничтожения и повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело (ст. 168 УК РФ). В понедельник господин Хоценко сообщил в соцсетях, что жители сгоревших домов получили 100 тыс. руб. из резервного фонда региона и 50 тыс. руб. от минтруда.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев