Три жилых дома сгорели в Омской области из-за природного пожара

Прокуратура Омской области проводит проверку из-за крупного пожара в деревне Шкуново Тарского района. По предварительным данным, в результате распространения природного пожара огнем уничтожено три жилых дома и девять построек. Огонь перекинулся через минерализованные полосы на территорию населенного пункта вследствие порывистого ветра, сообщили в ведомстве. По факту уничтожения и повреждения чужого имущества возбуждено уголовное дело (ст. 168 УК РФ).

Правоохранители устанавливают причину возгорания, в том числе оценивают деятельность органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.

Особый противопожарный режим введен на территории всей Омской области в апреле этого года. Использование открытого огня и выжигание сухой травы на земельных участках населенных пунктов, землях промышленности и энергетики запрещено.

По прогнозу «Обь-Иртышское УГМС», 7 и 8 мая в регионе ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с, а также температура воздуха выше среднемесячной нормы (средняя месячная температура воздуха +11 и +14 градусов).

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Лолита Белова