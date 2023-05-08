Потребители выбрали короткий путь

Жители Москвы предпочитают обедать фастфудом. Количество посетителей ресторанов быстрого питания по итогам прошлого года в четыре раза превысило число гостей классических ресторанов и кафе. По подсчетам Сбербанка, соотношение в сегментах — 32 млн человек против 8 млн. Популярность фастфуда росла весь 2022-й. Количество таких точек увеличилось на 3%, а их обороты — на 16%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом отрасль довольно консервативна: меню стандартное, новые блюда появляются нечасто. А сама ниша поделена в основном между тремя игроками, которые во многом похожи друг на друга. Секрет успеха — в количестве ресторанов, расположенных в пешей доступности от метро и транспортных узлов, пояснил директор по коммуникациям сети Burger King Иван Шестов:

«В фастфуде есть такая закономерность: чем ближе идти до ресторана быстрого питания, тем чаще человек туда ходит. Это мы наблюдаем в Москве. Самое интересное, что москвичи хорошо знают, где дороже, а где дешевле. Но важнее всего, чтобы было недалеко. Если нужно идти больше пяти минут, тогда посещаемость становится событийной, то есть по каким-то праздникам, мероприятиям.

Большая доля гостей после пандемии приходит в ресторан быстрого питания не для того, чтобы быстро поесть, а побаловать себя чем-то вкусненьким, но важно, чтобы локация была недалеко. В основном люди тратят время, преодолевая расстояние, ради полносервисных ресторанов, а не ради фастфуда.

На этом рынке есть большая тройка, и она его между собой поделила. Это "Вкусно — и точка", Burger King и KFC.

Остальные играют маленькую роль. Новичков нет и не появляется в принципе. Им сложно зайти, потому что лучшие места заняты. Как говорится в этой индустрии, локация — это все».

За последний год цены в общепите выросли на 20%, сообщала Федерация рестораторов и отельеров. Это произошло во всех сегментах: ресторанах, кафе, барах, рюмочных. Но только не в фастфуде. Единственным исключением стала сеть «Вкусно — и точка», которая после смены владельца немного повысила ценники. Рестораны уступают по посещаемости и фуд-холлам, которые стали их главными конкурентами.

Причем большая часть точек там приходится на заведения фастфуда, отмечают эксперты. Сейчас в Москве это самый популярный формат, подтвердил совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук: «За последний год было много всяких новостей, которые влияли на посещаемость. Были спады. Но в последнее время поток в принципе восстановился.

Люди чаще всего посещают сети фастфуда из-за того, что у них ограничено время. Сейчас выбор таких заведений очень большой. Если люди хотят поесть, у них есть возможность быстро поесть где-то на фуд-холлах.

Средний чек, например, по "Депо" — 800 руб., в ресторане Vasilchuki — 1,3 тыс. руб., то есть разница не очень большая. Просто фуд-холлы — модное направление».

Бурное развитие ресторанов быстрого питания привлекло внимание властей. Таким заведениям могут запретить использовать различные промо-акции для привлечения потребителей. С инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме в Роспотребнадзор он напомнил, что медики не советуют регулярно есть фастфуд — это может быть вредно для здоровья. По мнению автора инициативы, если запретить акции вроде купонов, счастливых часов, когда цены снижены или два бургера продаются по цене одного, можно избежать избыточного потребления нездоровой пищи.

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Светлана Белова