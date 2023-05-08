На Пискаревском кладбище прошла церемония в память о погибших в Великой Отечественной войне

На Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге прошла торжественно-траурная церемония в память о погибших в Великой Отечественной войне. Мероприятия посетили государственные деятели Северо-Запалного федерального округа, пишет 8 мая ТАСС.

Церемония открылась минутой молчания. На возложении цветов к монументу «Мать-Родина» присутствовали представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, делегации Конституционного суда РФ, Государственной думы, органов власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области, силовых структур и ведомств, Главного командования Военно-морского флота и Западного военного округа, представители духовенства.

Как передает MR7, петербуржцы, в том числе ветераны, не смогли пройти к захоронениям родственников.

Напомним, что 4 мая глава комитета по социальной политике в Петербурге Елена Фидрикова посоветовала петербуржцам не посещать Пискаревское кладбище 8 мая. По ее словам, это связано с мероприятиями, в которых принимают участие общественные и ветеранские организации и чиновники.

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