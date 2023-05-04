В Смольном посоветовали петербуржцам не посещать Пискаревское кладбище 8 мая

Петербуржцам предложили отказаться от посещения Пискаревского кладбища 8 мая. Об этом 4 мая заявила глава комитета по социальной политике Петербурга Елена Фидрикова на пресс-конференции ТАСС.

По ее словам, накануне Дня Победы посещение Пискаревского кладбище будет проходить делегациями в два этапа. Первая часть торжественно-траурной церемонии начнется в 11:00, вторая — в 13:00. Планируется, что их посетят общественные и ветеранские организации и чиновники.

«Мы предлагаем жителям и гостям Петербурга посетить мемориал в удобное для них время в другие дни, чтобы всем было максимально комфортно. А в этот день обратить внимание на прямую трансляцию и в удобной семейной обстановке посмотреть её в прямом эфире»,— заключила госпожа Фидрикова.

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