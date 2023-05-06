В результате минометного обстрела на СВО погиб 22-летний житель ХМАО

На специальной военной операции на Украине погиб житель 22-летний житель Пыть-Яха (ХМАО-Югра) Максим Твердохлеб. Как сообщается в социальных сетях правительства региона, молодой человек был стрелком мотострелкового батальона, погиб на территории ДНР погиб во время защиты опорного пункта одного из населенных пунктов в результате минометного обстрела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Югра / «ВКонтакте» Фото: Югра / «ВКонтакте»

Максим Твердохлеб родился и вырос в Пыть-Яхе, окончил школу, отслужил срочную службу в ВС РФ по призыву. «Максим Твердохлеб был одним из первых призванных в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации в Пыть-Яхе и достойно, проявив мужество и героизм, прошел свой воинский путь», — говорится в сообщении правительства.

У погибшего в Пыть-Яхе остались мать и отец. В правительстве округа заявили, что окажут семье необходимые меры поддержки.

Накануне сообщалось, что при минометном обстреле в ДНР погиб 35-летний заместитель командира взвода из Пыть-Яха Антон Гаськов.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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