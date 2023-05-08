Пользователям «Госуслуг» предложили поздравить с Днем Победы бойцов спецоперации

Портал «Госуслуги» разослал пользователям сообщение, где предлагается написать поздравление к 9 Мая военным, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Акция организована «Госуслугами» совместно с «Народным фронтом». Согласно сообщению портала, пожелания пользователей будут напечатаны организацией на открытках, которые «доставят на фронт».

Получатель письма от «Госуслуг» может перейти по ссылке, которая ведет на сайт портала, где можно написать «короткое пожелание» (максимум — 300 знаков).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян