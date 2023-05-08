В Рыбинске начали наносить дорожную разметку

В Рыбинске Ярославской области начали работы по нанесению дорожной разметки на улично-дорожную сеть. Об этом сообщил глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дорожная разметка в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Дорожная разметка в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Власти планируют выполнить горизонтальную разметку на 220 км автодорог города, а также обновить разметку более 400 пешеходных переходов.

«На магистралях с большим трафиком и сложных транспортных развязках разметку сделают с применением пластика и термопластика. Для "зебр" используют эмаль, желтый и белый пластик. Возле детских учреждений на дороги дополнительно нанесут знак "Дети". Где за движением транспорта ведется видеонаблюдение, на асфальте появится знак "Фотовидеофиксация". На Окружной заново сделают шумовую разметку из холодного пластика»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт на разметку в Рыбинске заключили с МУП «Дорожно-эксплуатационное строительство», цена контракта составила 9,2 млн руб. Перечень работ выключает 70 объектов улично-дорожной сети, разметка должна быть выполнена до 1 июня.

В Ярославле также хотят сделать разметку на 70 улицах, в том числе на 30 с использованием пластика. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в областном центре стоимость муниципального контракта оценили в 40 млн руб. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Виталий Бухонов, зарегистрированный в Тольятти. По данным все тех же закупок муниципальный контракт с победителем торгов пока находится на стадии подписания заказчиком работ — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля.

Андрей Иванов