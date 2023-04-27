Нанесением разметки в Ярославле займется предприниматель из Тольятти

Нанесением дорожной разметки на улично-дорожной сети Ярославля займется индивидуальный предприниматель Виталий Бухонов с юридическим адресом в Тольятти. Итоги аукциона размещены на портале государственных закупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разметка в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Разметка в Ярославле

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Максимальная стоимость контракта на дорожную разметку в Ярославле составила 40 млн руб. В аукционе приняло участие пять потенциальных подрядчиков. Победителем признан индивидуальный предприниматель Виталий Бухонов. Согласно данным ЕГРЮЛ, его бизнес зарегистрирован в Чеченском республике. При этом в качестве юридического адреса в контракте на разметку указан офис в городе Тольятти Самарской области. У ИП-победителя уже есть опыт исполнения муниципальных контрактов в городах Подмосковья и Иваново.

В приложении к контракту указан титульный список из 70 улиц Ярославля, на которых должна быть нанесена дорожная разметка. На 30 дорогах города планируется использование пластика, в том числе это Советская, Красная, Богоявленская, Октябрьская, Комсомольская, Привокзальная площади, Московский и Ленинградский проспекты, улицы Советская, Терешковой, Андропова, Нахимсона.

Еще на 40 улицах разметку будут делать лакокрасочными материалами. Срок исполнения работ — с даты подписания контракта и до 1 сентября 2023 года. Гарантийные обязательства по разметке термопластиком составят 1 год, по краске — 6 месяцев.

Андрей Иванов