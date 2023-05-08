Парад Победы в Новороссийске 9 мая начнется в 10:00

Парад в городе-герое Новороссийске в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая начнется в 10:00. Об этом сообщает администрация Новороссийска.
Фото: Sega Black-Sea
Парад будет транслироваться на Рутюб-канале «Новороссийского телевидения».
В 19:30 на площади у Морского вокзала начнется праздничный концерт, в программе — музыка военных лет, фронтовые и патриотические песни.
Перед началом концерта (с 17:00) перед жителями и гостями города выступят оркестр Новороссийского военного гарнизона и муниципальный духовой оркестр.
Завершится программа праздничным салютом и фейерверком, которые начнутся в 22:00.
Новороссийск является единственным городом в Краснодарском крае, где пройдет парад. Торжественного прохождения войск в столице Кубани Краснодаре не планируется. Также в этом году не будет парадов в Севастополе и Крыму. По соображениям безопасности парады отменены почти во всех регионах Центрального федерального округа южнее и юго-западнее Москвы, а также в некоторых других — Псковской, Саратовской и Тюменской областях. Парад в Москве состоится, в нем будут участвовать казаки Кубанского казачьего войска.
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