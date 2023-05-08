Кубанские казаки поучаствовали в генеральной репетиции военного парада на Красной площади

Казаки Кубанского казачьего войска поучаствовали в генеральной репетиции Парада на Красной площади, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края, атаман войска Александр Власов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Александра Власова Фото: Telegram-канал вице-губернатора Кубани Александра Власова

В своем Telegram-канале он рассказал, что сначала казаки прошли торжественным маршем по улицам Москвы, затем — по главной площади страны в составе сводного расчета Всероссийского казачьего общества.

Всего в генеральной репетиции приняли участие более 8 тыс. военнослужащих, курсантов, представителей различных ведомств в составе 30 парадных расчетов, уточнил он.

Telegram-канал вице-губернатора Кубани Александра Власова

«Настроение у всех казаков отличное, сегодня пообщался и с казачьей молодежью и участниками спецоперации и казаками из ряда муниципалитетов края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и представителем Абхазии. Уже совсем скоро состоится торжественный парад, после которого казаки отправятся домой к своим семьям и близким»,— написал он.

Андрей Петров

Читайте нас в Telegram