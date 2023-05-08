Китай сообщил о возвращении на Землю многоразового космического аппарата

Китай провел успешное испытание своего многоразового космического аппарата, который вернулся на Землю спустя 276 суток, проведенных на орбите. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на Китайскую корпорацию космической науки и техники (CASC).

Как передает China Daily, успешное испытание — «крупный прорыв» в области китайских многоразовых космических кораблей. Аппарат запустили с космодрома Цзюцюань в августе 2022 года. CASC поставила задачу «проверить технологии многоразового использования и технологии обслуживания на орбите, заложив технологическую основу для мирного использования космоса». Других подробностей не приводится.

По информации China Daily, Китай во второй раз опубликовал результаты тестового запуска аппарата. Впервые об этом сообщалось в сентябре 2020 года. Тогда многоразовый космический аппарат находился на орбите меньше двух дней.

Лусине Баласян