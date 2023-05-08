«Ростех» доработает штурмовик Су-25 исходя из опыта спецоперации

Первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков сообщил, что госкорпорация доработает штурмовик Су-25 под новые поражения исходя из опыта специальной военной операции на Украине. Речь идет о новейшей модификации Су-25СМ3.

Как рассказал Владимир Артяков ТАСС, опыт применения Су-25 доказал эффективность штурмовой авиации. По его словам, эффективность Су-25СМ3 «повышена в разы», штурмовик, в частности, применяет высокоточное оружие.

Су-25 (известный как «Грач») — советский штурмовик, который предназначен для поддержки сухопутных подразделений и уничтожения объектов с заданными координатами в любых метеоусловиях. Он вооружен авиационной пушкой ГШ-30-2, авиабомбами КАБ-500 и КАБ-1500, управляемыми ракетами классов «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Лусине Баласян