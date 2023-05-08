Представитель Эрдогана: международная конъюнктура больше на стороне войны, чем мира

Страны Запада являются сторонниками продолжения боевых действий на Украине, считает представитель президента Турции Ибрагим Калын. По его мнению, сторонами конфликта являются не Москва и Киев, а Россия и Запад. Он назвал это противостояние «новой холодной войной».

«В настоящее время международная конъюнктура больше на стороне войны, чем мира. Ведущие силы (Запада.— "Ъ") являются сторонниками ее продолжения»,— сказал господин Калын в интервью телеканалу «Хабертюрк» (цитата по «Интерфаксу»).

Представитель турецкого лидера рассказал, что у Анкары есть предложения по преодолению кризиса. Власти сейчас работают над ним и по этому вопросу «есть перспективы».

Российско-украинские переговоры были приостановлены весной 2022 года. Последняя очная встреча делегаций состоялась в Стамбуле 29 марта. После присоединения Россией Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в конце сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил об отказе от переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. Впоследствии он допускал переговоры с рядом условий, в том числе по выводу российских войск. Господин Путин заявлял о готовности Москвы к политико-дипломатическому урегулированию конфликта на Украине «с учетом сложившихся геополитических реалий».

Леонид Уварчев