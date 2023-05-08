Представитель Эрдогана видит шансы на продление зерновой сделки

Представитель президента Турции Ибрагим Калын надеется на продление зерновой сделки. По его мнению, шансы для этого есть.

«Надеюсь на продление зерновой сделки, шансы на этот счет есть. В этом направлении принимаются необходимые усилия»,— сказал господин Калын в эфире телеканала «Хабертюрк» (цитата по ТАСС).

Срок действия зерновой сделки, которая была заключена между РФ, Украиной, Турцией и ООН летом 2022 года, истекает 18 мая. Стороны ведут переговоры о ее продлении. Сделка предполагала открытие украинских портов для вывоза зерна, а также снятие препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Россия неоднократного критиковала реализацию части сделки, которая касается ее экспорта.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ» «SWIFT в обмен на продовольствие».

Леонид Уварчев