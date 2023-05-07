«Зенит» вывесил флаг со второй звездой над «Газпром Ареной» после победы в чемпионате России

Петербургский футбольный клуб «Зенит» после победы в чемпионате России получил право на вторую звезду на своей эмблеме. Разместить ее можно лишь после каждой пятой победы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Двухзвездный флаг «Зенита» уже развевается на флагштоке у «Газпром Арены». Отметим, что у «Спартака» в настоящее время четыре звезды над эмблемой, а у «Динамо» — 2.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, обыграв со счетом 3:2 столичный «Спартак». Во время пресс-конференции главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака облили шампанским на глазах у журналистов.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте