Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу

Петербургский футбольный клуб «Зенит» в десятый раз в своей истории стал чемпионом России по футболу. Сине-бело-голубые на «Газпром Арене» 7 мая обыграли столичный «Спартак» со счетом 3:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Следующая фотография 1 / 6 Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова

Забитыми мячами со стороны «Зенита» выделились Клаудиньо (13 минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90). Со стороны «Спартака» отметились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (86 – с пенальти).

Титул чемпиона России сине-бело-голубые завоевали досрочно. Это десятая награда в истории клуба и уже пятая подряд. Кроме того, «Зенит» единственный российский клуб, выигравший все высшие национальные награды: чемпионат, Кубок, Суперкубок и Кубок Премьер-лиги, а также единственный в стране обладатель сразу двух международных трофеев — Кубка и Суперкубка УЕФА.

Награждение петербургской команды состоится лишь 13 мая после домашней игры с «Краснодаром», отмечал президент Российской премьерлиги Александр Алаев.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте