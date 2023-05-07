В Воронеже маршрутка с пассажирами въехала в припаркованный грузовик, пострадали около десяти человек

В Воронеже полицейские устанавливают обстоятельства столкновения маршрутного автобуса с грузовым автомобилем, в результате которого за медицинской помощью обратились около десяти человек.

По предварительным данным ГУ МВД по региону, 7 мая примерно в 19:15 у дома №124 по улице 9 Января 34-летний водитель «ПАЗ» (маршрут № 60) не справился с управлением и врезался в припаркованную фуру DAF. В результате ДТП, серьезно пострадал водитель автобуса, а всего за медпомощью обратились около десяти человек. На месте происшествия сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего и уточняют число пострадавших.

ДТП прокомментировал в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин. Он уточнил, что госпитализация потребовалась пятерым пассажирам. «Поручил провести проверку перевозчика. В случае подтверждения вины водителя также провести полный анализ квалификации персонала предприятия, своевременности и качества инструктажей. При выявления системных нарушений – расторгнуть контракт и обратиться в надзорные органы для принятия иных мер воздействия»,- заявил градоначальник.

В управлении СКР по региону сообщили, что в связи с ДТП начали доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при организации пассажирских перевозок.

Владимир Зоркий