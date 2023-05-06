На трассе в Воронежской области произошло ДТП с участием автопоезда, погибли два человека

Полиция Воронежской области устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием автопоезда в Богучарском районе, в результате которого погибли два человека.

По предварительным данным МВД, 5 мая примерно в 22:25 на 739 км автодороги М-4 «Дон» 38-летний водитель внедорожника Haval с московской регистрацией, двигаясь со стороны Ростова, не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего автопоезда DAF с полуприцепом. Грузовиком управлял 59-летний житель Алтайского края. В результате столкновения водитель легковушки с телесными повреждениями попал в больницу, два его пассажира от полученных травм скончались на месте (38-летний житель Москвы и 55-летний житель Одинцово).

Всего за прошедшие сутки в Воронежской области, по данным полиции, зарегистрировано 119 ДТП. Из них в областном центре – 87, на федеральных трассах – восемь, в районах области – 24. В десяти происшествиях травмы различной степени тяжести получили 11 человек и двое погибли.

Владимир Зоркий