Недельная готовность

Кандидаты в президенты Турции набирают очки. До выборов в стране, которые назначены на 14 мая, осталась неделя. Основные претенденты — действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу. На первого возлагают вину за растущую несколько лет инфляцию, резкое подорожание недвижимости и последствия февральского землетрясения на юго-востоке страны. Действующее руководство обвиняют в том, что оно не может своевременно реагировать на ситуацию.

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Избиратели будут голосовать не только за главу государства, но и за кандидатов в парламенте Турции. Тем временем Эрдоган не оставляет попыток нарастить электорат, отмечает востоковед и автор Telegram-канала SULEYMANOV Руслан Сулейманов. Так, на митинге в Стамбуле действующий президент собрал более 1,5 млн человек.

«В Турции тяжелейший экономический кризис, инфляция в годовом исчислении превышает 85%, курс турецкой лиры по отношению к доллару обвалился примерно в пять раз. Многие турки, конечно, ждут перемен. Нельзя сказать, что Кылычдароглу — очень популярный политик, но он как компромиссная фигура для всей объединенной оппозиции.

Эрдоган в последние недели набирает очки за счет ярких мероприятий: презентует первый турецкий электромобиль, участвует в церемонии доставки топлива на атомную электростанцию "Аккую", пусть и по видеосвязи. Эти громкие события немного прибавили ему рейтинга, тем не менее пока он уступает. Соотношение сил такое: 51% — Кылычдароглу, 49% — Эрдоган.

Вся предвыборная программа оппозиции строится на реформах внутри Турции. Главным образом она настроена на возвращение страны к парламентской системе.

Если на президентских выборах победит Кылычдароглу, но в парламенте останется большинство за сторонниками Эрдогана, то очевидно, что оппозиция с большим трудом будет продвигать свои реформы. И он сам наверняка будет делать все, чтобы их блокировать.

Это будет ужесточение политической конкуренции, борьбы. Я не думаю, что какой-то коалиции удастся набрать необходимое большинство. При следующем парламенте ситуация будет еще более запутанной. При худшем варианте нельзя исключать гражданского противостояния на улицах»,— говорит Руслан Сулейманов.

Помимо внутренних проблем остается нерешенным вопрос со вступлением Турции в Евросоюз. Главный конкурент Эрдогана — Кылычдароглу — обещает разморозить переговоры, а также изменить миграционную политику. Кроме того, Турция в случае его победы пересмотрит свои позиции в НАТО. Изменятся ли тогда ее отношения с Россией?

По словам местного журналиста Абдурахмана Камбур-Оглу, Москва по-прежнему остается главным союзником Анкары. И с учетом текущей кризисной ситуации в экономике никто из кандидатов рисковать не будет, полагает он: «Бизнес разделен на два фронта. Консервативные бизнесмены больше поддерживают Реджепа Тайипа Эрдогана. Но есть светская группа бизнесменов, которая, скорее всего, будет поддерживать оппозицию.

Действующий президент больше придерживается баланса, ведет, так сказать, выгодную политику именно для Турции: не обижает ни Россию, ни Запад.

Оппозиция же не хочет участвовать в каких-либо конфликтах. Турция по большому счету зависит от российской экономики — туристов, импорта, экспорта. Нынешнее положение не даст власти принимать какие-то резкие решения, потому что это может сильно навредить ей самой».

Если ни один из кандидатов не сможет набрать хотя бы 50% голосов, состоится второй тур, который намечен на 28 мая. Как пишет газета Hurriyet, вероятность того, что выборы завершатся в первом туре, 50%.

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Анна Маргулис