Часть элементов ракет для российских РЗСО будут делать из полимеров

Отдельные элементы ракет для российских реактивных систем залпового огня (РСЗО) могут заменить с металлических на полимерные, сообщил «Звезде» Александр Смирнов, бывший директором АО НПО «Сплав» в момент съемок. По данным ТАСС, в феврале врио гендиректора предприятия был назначен Ринат Идрисов.

«Мы на месте не стоим, и, уже получая обратную информацию с войск, мы понимаем, что данную систему (РСЗО.—"Ъ") можно существенно модернизировать. И в том числе провести существенное удешевление продукции. Планируем в большей степени использовать композиционные материалы»,— сказал господин Смирнов.

Тульское НПО «Сплав» (входит в ГК «Ростех») — крупнейший в мире производитель РСЗО. В числе изделий объединения: РСЗО «Град», «Смерч», «Торнадо», снаряды для тяжелых огнеметных систем «Буратино» и «Солнцепек».

Григорий Лейба