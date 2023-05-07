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Коммерсантъ FM
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Пасту готовят к комиссии

Почему в Италии возникли споры из-за роста цен на макаронные изделия

В Италии созвали спецкомиссию для преодоления кризиса на рынке макаронных изделий. В марте цены на пасту в стране выросли почти на 18% год к году, несмотря на падение стоимости сырья. Итальянская пшеница твердых сортов и зерно, привезенное из государств, не входящих в ЕС, подешевели примерно на треть.

Фото: Remo Casilli / Reuters

Фото: Remo Casilli / Reuters

При этом рост цен на пасту также вдвое обогнал инфляцию. Разобраться в ситуации поручил министр по делам предприятий и продукции, сделанной в Италии, Адольфо Урсо. Заседание комиссии назначено на 11 мая. Тем временем производители пасты уже поспешили объясниться, говорит корреспондент “Ъ FM” в Италии Елена Пушкарская:

«Производители пасты говорят о том, что хоть она и делается из воды и муки, но в цену закладывается в том числе и электроэнергия, которая за последний год тоже сильно подорожала. Им отвечают, что продукция, которая находится сейчас на полках магазинов, была изготовлена год назад, когда не было понижения стоимости пшеницы, а стоимость электроэнергии, наоборот, была на своем пике.

Что касается реальной цены, то она поднялась на несколько центов. Упаковка стоит €1,3-1,5.

Полемика по этому вопросу разгорается. Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции Coldiretti утверждает, что сегодняшняя стоимость пшеницы, составляющая 36 центов за килограмм, не покрывает расходы компаний. Ассоциация потребителей обвиняет ритейлеров и перечисляет колеблющиеся цены в разных городах. Почему-то самая дорогая паста в Анконе, хотя это город рядом с портом — не самый столичный, не самый богатый».

Как отмечают в Национальном союзе потребителей Италии, за последние два года макаронные изделия подорожали почти на 40%. При этом рядовой житель страны съедает в год 23 кг пасты. Учитывая текущий рост цен, каждой семье придется тратить на нее лишние €25 в год, подсчитали в организации. Однако не похоже, чтобы это сильно волновало самих итальянцев, говорит журналист из Рима Сергей Иезуитов:

В Италии впервые созвали спецкомиссию для обсуждения подорожания макарон

«Если итальянцы и экономят на чем-то, то точно не на еде. Естественно, здесь есть магазины для малоимущих, где все это стоит намного дешевле. Это национальная еда — тут уж никуда не денешься. В тяжелые времена итальянцы ели пасту и помидоры в основном, мясо было большой редкостью.

Все понемногу дорожает. Например, баклажаны, которые два года назад были по €1,9 за килограмм, сейчас в некоторых магазинах стоят €4. Но при этом увеличивается и заработная плата. Этот баланс довольно четко соблюдается, поскольку знают: народ дразнить нельзя. В противном случае думать долго не будут — просто выйдут на улицу.

Если говорить о системе социального обеспечения, малоимущие тут получают определенную сумму в месяц. Она составляет €475.

Допустим, если живут бабушка и дедушка, у которых тяжелое материальное положение, то каждому из них платят €475, это минималка. Если у кого-то уровень доходов еще ниже, то тогда эта сумма может подняться до €550. Совершенно нормально».

Как отметили в Национальном союзе потребителей Италии, с началом конфликта на Украине на зерновых рынках произошло «цунами», и цены на пшеницу и кукурузу резко выросли. Но сейчас ситуация существенно изменилась, и котировки снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Елизавета Скобцова

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