Суд взыскал с ХК «Металлург» неосновательное обогащение за пользование землей

Арбитражный суд Челябинской области частично удовлетворил иск комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Магнитогорска к АНО «Хоккейный клуб „Металлург“» о взыскании неосновательного обогащения за пользование земельным участком под зданием билетной кассы ледовой арены «Металлург». Ответчик должен заплатить 138,5 тыс. руб. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

С ХК «Металлург» взыскано неосновательное обогащение за пользование муниципальным земельным участком площадью 580 кв. м, за период с 2 февраля 2020 года по 30 сентября 2022-го. При этом истец просил взыскать сумму в размере 235,2 тыс. руб. – с 7 декабря 2018 года по 30 сентября 2022 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сейчас Арбитражный суд Челябинской области рассматривает еще один иск КУИЗО Магнитогорска к ХК «Металлург» о взыскании 52,3 млн руб. Это, по мнению истца, неосновательное обогащение, полученное клубом с 2007 года в результате бесплатного пользования земельным участком, на котором расположена арена «Металлург». Следующее заседание по делу состоится 17 мая.