Депутат Госдумы Журавлев предложил маркировать товары из недружественных стран

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, лидер партии «Родина» Алексей Журавлев предложил ввести в России маркировку для товаров из недружественных стран.

«Очень многие западные компании, формально объявив о том, что уходят из России, все же в том или ином виде стараются у нас свою продукцию по-прежнему продавать. Уверен, что такие товары нужно маркировать "произведено врагом России", причем обязательно крупным шрифтом и на самом видном месте»,— рассказал парламентарий (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в настоящее время многие иностранные компании, которые после начала военной операции РФ на Украине покинули страну, теперь возвращаются на российский рынок. Некоторые из них делают это «под другими названиями», отметил господин Журавлев. Депутат считает подобную ситуацию недопустимой.

В январе нынешнего года аналитики швейцарского института IMD и Университета Санкт-Галлена опубликовали исследование, согласно которому после начала военных действий на Украине российский рынок покинули 9% зарубежных компаний. Речь шла об относительно крупных предприятиях из стран G7 и Евросоюза. Вместе с тем некоторым удалось даже улучшить свои позиции. В числе оставшихся — нефтесервисный гигант SLB, бывшая Schlumberger.

Подробнее читайте в материале «Ъ FM» «Западные компании рискнули остаться».

Александр Кислов