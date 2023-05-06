Вячеслав Гладков пообещал оставшимся из-за обстрелов без жилья белгородцам достроить 39 частных домов до конца года

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жителям региона, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины, начали строить 39 индивидуальных домов. В целом же на сегодня уже более 700 семей, чьи дома были полностью разрушены или пришли в негодность в результате атак, либо вынужденные покинуть свои жилища в населенных пунктах, где введен режим ЧС, выбрали себе новое жилье.

Господин Гладков пояснил, что часть граждан предпочла в качестве варианта компенсации не готовую квартиру, а новый дом. Сейчас таковых в работе 39: больше всего (30 домов) - в Белгородском районе, в Краснояружском - еще шесть, в Валуйском – два и еще один возводится в Старооскольском городском округе. По словам главы региона, участки выбрали сами будущие хозяева. На большинстве объектов земляные работы завершены, идет заливка фундамента, а в Валуйском горокруге уже начали возводить стены. Площадь заложенных домов соответствует той, которая была утрачена гражданами. Завершить все строительные работы, в том числе внутреннюю отделку, планируют в октябре. «К Новому году все жители смогут уже переехать в эти дома»,– пообещал Вячеслав Гладков.

На переселение пострадавших от обстрелов жителей Белгородчины из федерального бюджета выделено 9,4 млрд руб. На уходящей недели стало известно, что министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области подготовило проект правового акта по передаче жилья в приграничных селах, подвергающихся обстрелам, в собственность области взамен нового. При этом планируется, что собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных селах на 49 лет. Они смогут ими пользоваться, когда позволит оперативная обстановка.

Владимир Зоркий