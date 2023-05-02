В Белгородской области подготовлена законодательная база по передаче обстреливаемого жилья в госсобственность взамен нового

Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области подготовило проект правового акта по передаче жилья в приграничных селах, подвергающихся обстрелам, в собственность области взамен нового, сообщило региональное правительство. Планируется, что собственники сохранят право пользования своими старыми домовладениями и земельными участками в родных селах на 49 лет. Они смогут ими пользоваться, когда позволит оперативная обстановка.

«Сейчас разработан проект правового акта, регулирующий взаимоотношения с собственниками домовладений в зоне ЧС, которые передаются в государственную собственность. Мы согласовываем проект с прокуратурой и начинаем со следующей недели предоставлять право безвозмездного пользования старым жильем бывшим собственникам помещений. Большой был запрос у жителей, что после того, когда специальная военная операция завершится, вернуться к своим земельным участкам. Кто-то занимается приусадебным хозяйством, выращиванием овощей или содержит там ЛПХ, семейные фермеры есть. Поэтому нам необходимо в ближайшее время рассказать дополнительно все подробности данного правового акта. Вместе с главами муниципальных образований необходимо проехать по пунктам временного размещения, предварительно известив всех жителей»,— поручил Вячеслав Гладков министерству имущественных и земельных отношений.

По данным министр строительства региона Оксаны Козлитиной, на сегодня из 1752 собственников пострадавших домовладений заявления о согласии на предоставление жилья получены уже от 1073 семей, документы на конкретную квартиру или дом подписали 662 белгородца. «Заключены 65 контрактов на готовые жилые помещения и 190 - это долевое участие. Обладателями нового жилья стали уже 58 семей, получивших ключи от квартир. Активно отрабатывается и вопрос строительства жилых домов, показываем земельные участки, есть граждане, которые уже определились. Также в течение последних десяти дней активно ведется работа с жителями сел Нехотеевка, Журавлевка и Середа, проживающими в пунктах временного размещения. Людям на местах даются разъяснения в каждом конкретном случае и снимается большинство вопросов»,– рассказала глава минстроя.

С февраля нынешнего года региональные власти выполняют поручение президента по решению жилищного вопроса граждан, потерявших жилье после обстрелов со стороны Украины. Эта мера поддержки касается также белгородцев, проживающих в населенных пунктах, где ранее был введен режим ЧС. Из федерального бюджета на приобретение или возведение квартир и домов выделено 9,4 млрд руб.

О том, сколько домов в Белгородской области повреждено или разрушено, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий