Воронежский «Факел» на выезде сенсационно обыграл «Ростов» - 0:2

В матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) воронежский ФК «Факел» на выезде одержал уверенную победу над одним из лидеров чемпионата - «Ростовом» - 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В первом тайме хозяева владели преимуществом, но контратаки гостей были опаснее. Счет же в матче был открыт на первой минуте второй половины встречи, когда после скидки головой Георгия Гонгаздзе мячу не дал опуститься и пробил по нему влет полузащитник «Факела» Роман Акбашев. В дальнейшем хозяева вынуждены были открываться, чаще идти в атаку, чем и воспользовались гости. На 74-й минуте после очередного контрвыпада форвард «Факела» Хызыр Аппаев получил точнейший навес с правого фланга и головой пробил в дальний от вратаря угол. «Ростов» до финального свистка успел создать несколько острых моментов, но или его нападающие не попадали в стопроцентных моментах, или самоотверженно играла оборона гостей.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Факела» Вадим Евсеев признал, что «игра далась тяжело», на футболистах лежала «большая ответственность», но они в Воронеже «боевые, не позволяли хозяевам многое». «Благодарен игрокам, что поддержали меня, в такой короткий срок привнесли в игру мои тренерские поправки. Мы не давали пространства, всегда давили, задача была торопить и не пропустить выпады подач. Разберем еще игру, за короткий срок много не меняли, в конкретных ситуациях немного вносили: например, оба нападающих должны быть в штрафной. Благодарен предыдущему тренерскому штабу за подготовку игроков. У нас только первый шаг, впереди еще четыре. Независимо от того, в какой лиге окажемся, у меня контракт на год, зависит от руководства, продолжу ли дальше тренировать»,- рассказал господин Евсеев.

И.о. главного тренера «Ростова» Виктор Онопко поставил своей команде за матч «неуд»: «Наверное, гости больше хотели победить, пока других объяснений нет. Знали особенности игры соперника, желание победить было, но не хватило спокойствия, когда у футболистов был мяч, и они принимали решение».

В результате «Факел» после первого матча после назначения Вадима Евсеева главным тренером довел сумму очков до 24 и вышел на промежуточное 13-е место в турнирной таблице. Нижегородский ФК «Пари НН», который на данный момент отстает от воронежцев на два балла, в 26-м туре еще встретится с «Уралом». В следующем туре, 14 мая, «Факел» на своем поле примет как раз клуб «Пари НН».

Воронежский губернатор Александр Гусев после окончания матча поздравил Вадима Евсеева «с блестящим дебютом», отметив, что «впереди еще много работы для решения главной задачи сезона, но сегодняшний результат воодушевляет». Отдельное спасибо глава региона сказал болельщикам из Воронежа. За матчем на «Ростов-арене» наблюдали всего 11007 зрителей, из них столицу Черноземья представляли 2153 болельщика, которые с легкостью перекрикивали хозяев.

Владимир Зоркий, Александр Прытков