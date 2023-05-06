Вячеслав Гладков после обстрела школы в Шебекино подтвердил запрет на очное проведение последних звонков и выпускных

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после утреннего обстрела посетил Шебекино, осмотрел пострадавшие здания и заявил, что последние звонки и выпускные в местных «конечно, очно проводить нельзя».

По словам главы региона, решение, в каком формате - «в очном, но на безопасном расстоянии, или в заочном - будут принимать сами родители, дети и учителя». «Родители должны принять решение, если нужно, окажем помощь и предоставим автобусы, вывезем в безопасное место: в школы, в ДК Белгородской области, у нас их достаточно. Поможем организовать самое торжественное вручение аттестатов и последний звонок, самое торжественное проведение выпускного, но только на безопасном расстоянии от границы»,- написал в своем телеграм-канале господин Гладков.

Он вместе с главой горокруга Владимиром Ждановым поднялся на кровлю школы, куда сегодня попал снаряд, выпущенный со стороны Украины. При этом губернатор похвалил охранника Екатерину Овчаренко и завхоза школы Эдуарда Павленко. Последний «несмотря на взрывы, быстро поднялся наверх с огнетушителями и до прибытия пожарной бригады погасил основное пламя, то есть, фактически школу спас». «Сейчас уже идет разбор поврежденной кровли. Все разрушения, которые есть, по предварительной оценке, не нанесли урон основным конструкциям. Поэтому вырезаем поврежденную часть кровли, восстанавливаем ее»,- рассказал Вячеслав Гладков.

Он также написал, что ему «безумно жалко владельца торгового центра Игоря Бахолдина». «Снаряды противника уже несколько раз разрушают его объекты. Не успел восстановить - опять прилетело, опять разрушено. Удивительный человек, не теряющий самообладания. Он уже знает, как действовать, началась уборка поврежденных конструкций. И, конечно, государственная поддержка ему будет оказана»,- пообещал губернатор.

Он отметил, что встретился с супругой пострадавшего (во втором торговом центре) мужчины, который получил тяжелые ранения. «Встретился с главным врачом и с хирургом, который проводил ему операцию. Сделано все. Сейчас пока необходимости перевоза в областную больницу или Москву нет, все лекарственные препараты есть. Врачи наблюдают динамику, готовы оказать любую помощь»,- уточнил господин Гладков.

По его данным, в Шебекино после сегодняшнего обстрела посечены 12 машин, «эксперты уже начали работать».

Владимир Зоркий