Двое летчиков из Черноземья вернулись из украинского плена

Депутат Госдумы РФ, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев назвал имена трех российских летчиков, которых Министерство обороны РФ 6 мая возвращает из украинского плена. Среди них, по данным господина Саралиева, воронежец Максим Криштоп и курчанин Сергей Косик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В своем телеграм-канале парламентарий Шамсаил Саралиев выразил «огромное спасибо» президенту России Владимиру Путину и заявил, что из плена освобождены: Максим Криштоп - подполковник, заместитель командира полка; Сергей Косик - подполковник, замкомандира полка и Сергей Малов - майор, командир авиационного звена. Ранее Минобороны сообщило, что «в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены трое летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность». По данным ведомства, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, самолетами их доставят в госпитали.

Воронежский губернатор Александр Гусев в своем телеграм-канале также подтвердил, что из плена возвращен именно Максим Криштоп. «В лапах киевского режима он находился больше года. Благодарю каждого, кто содействовал его спасению. Максим Сергеевич, спасибо за службу и скорейшего вам психологического восстановления»,- написал господин Гусев.

В феврале стало известно, что украинские следователи направили в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении воронежца Максима Криштопа, взятого в плен в марте 2022 года. Как рассказывал адвокат Игорь Вагин, летчику вменяли две статьи УК Украины: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны; предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; до десяти лет лишения свободы). Пленный был этапирован в Киев и находится в СИЗО. По данным украинских СМИ, подполковник и заместитель командира 47-го авиационного полка РФ был сбит над Харьковом.

По открытым данным СМИ, Сергей Косик был заместителем командира 14-го гвардейского истребительного авиационного полка имени А.А. Жданова, базирующегося в Курске, а Сергей Малов пилотировал Су-35 159-го истребительного авиа.

Владимир Зоркий