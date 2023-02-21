В генпрокуратуру Украины направили дело пленного российского летчика Максима Криштопа

Украинские следователи направили в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении российского военного летчика подполковника Максима Криштопа, взятого в плен в марте 2022 года. Об этом ТАСС рассказал адвокат Игорь Вагин, представляющий интересы семьи военнопленного.

По его словам, летчику вменяют две статьи УК Украины: ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны; предусматривает срок вплоть до пожизненного заключения) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; до десяти лет лишения свободы). «Следствие по делу Максима Криштопа окончено и передано в Генеральную прокуратуру Украины для утверждения обвинительного заключения»,— сообщил адвокат.

Пленный был этапирован в Киев и находится в СИЗО. «Страна.ua» писала, что Максим Криштоп — подполковник и заместитель командира 47-го авиационного полка РФ. Он был сбит над Харьковом. Во время пресс-конференции, проведенной 11 марта в «Интерфаксе-Украина», признал вину и «попросил прощения у всего украинского народа».

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Лаура Кеффер