В Крыму сбили баллистическую ракету

В небе над Крымом илы противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету. Об этом сообщила глава республики Сергей Аксенов в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым

Сообщается, что снаряд был запущен украинским ОТРК «Гром-2».

«Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.

Ранее власти Крыма сообщили о работе систем ПВО в северной части полуострова. В соцсетях сообщили, что речь идет о Джанкое. Местные жители упоминали звуки взрыва.

Анастасия Донскова

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