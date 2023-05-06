В Крыму сбили баллистическую ракету

В небе над Крымом илы противовоздушной обороны сбили баллистическую ракету. Об этом сообщила глава республики Сергей Аксенов в Telegram.
Фото: Пресс-служба правительства Республики Крым
Сообщается, что снаряд был запущен украинским ОТРК «Гром-2».
«Разрушений и пострадавших нет. Доверяйте только проверенным источникам информации»,— говорится в сообщении.
Ранее власти Крыма сообщили о работе систем ПВО в северной части полуострова. В соцсетях сообщили, что речь идет о Джанкое. Местные жители упоминали звуки взрыва.
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