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На Крымском мосту восстановили движение

Движение на Крымском мосту после приостановки по техническим причинам возобновлено в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Паромная переправа также работает в штатном режиме»,— написал в Telegram глава минтранса республики Николай Лукашенко.

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о приостановке движения 6 мая в 09:20. Часом ранее господин Крючков заявил о срабатывании систем ПВО в северной части полуострова. Господин Крючков отметил, что жертв и разрушений нет.

Анастасия Донскова

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