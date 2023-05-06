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Курский губернатор возмутился покушением на Захара Прилепина и призвал граждан активнее вступать в добровольные дружины

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что «до глубины души возмущен покушением на соратника Захара Прилепина» и желает ему «скорейшего выздоровления». Губернатор уверен, что «сейчас один из самых важных моментов в специальной военной операции». Поэтому «враги будут стремиться посеять панику» среди граждан РФ, поэтому «стараются проводить показательные акции, устраняя лидеров мнений и вызывая волнения в обществе».

Фото: telegram.org / @gubernator_46

Фото: telegram.org / @gubernator_46

Мнение относительно сегодняшнего покушения на писателя и политика Захара Прилепина господин Старовойт опубликовал в своем телеграм-канале. При этом он заверил, что Курская область «как приграничный регион спокойна и сосредоточена, находится в полной боевой готовности». «Полиция, Росгвардия, Министерство обороны и пограничники обеспечивают наши безопасность и покой. Добровольные народные дружины, частные охранные предприятия, заводы, частный бизнес – все в свободное от основной работы время вышли на патрулирование общественных пространств, объектов транспортной и критически важной инженерной инфраструктуры.

Присоединяйтесь к нам! Вступайте в ДНД»,- написал губернатор.

По его мнению, «украинские националисты при публичной поддержке соединенных штатов ведут открытую войну» с Россией и «под ударом экономика, спорт, культура, религия, традиции и память о героизме предков».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва утром 6 мая в Нижегородской области автомобиля Захара Прилепина и квалифицировал дело как теракт. По данным полиции, водитель писателя погиб, а господин Прилепин ранен, предварительно, других пострадавших нет. Уже задержан возможный подозреваемый.

Владимир Зоркий

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